ضبط 3,5 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة، ممثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بشن حملات تفتيشية بالإشتراك مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية بقطاع تموين جنوب الشرقية.

أسماك مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير (١٤) محضر مخالفة وضبط (3 أطنان و450 كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ودواجن ومصنعاتهما وأسماك مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الأشموني

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

