بيطري الشرقية: ذبح 1129 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية بأول أيام عيد الأضحى

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري في عيد الأضحى المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة.

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إنه تم منع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

الوحدات المحلية بشلشلمون والجديدة والصنافين

وأكد الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٥م قامت مديرية الطب البيطري بالمرور علي مجازر أبوحماد والقرين والصالحية وأولاد صقر وكفر صقر وكذلك بالوحدات المحلية (شلشلمون - الجديدة -الصنافين) التابعة لمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة سير العمل داخل المجزر واستقبال أضاحي المواطنين مجانًا وذلك بالتعاون مع كل من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ومدير إدارة الإرشاد وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور حيث تم الكشف على الأضاحي قبل الذبح وعلى اللحوم بعد الذبح والإستضافة لحين الإنتهاء من الذبح وكذلك الإشراف على أعمال الذبح والتجهيز.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم ذبح ١١٢٩ أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول أيام عيد الأضحى وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

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