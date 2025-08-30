وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة مياه نهطاي الارتوازية

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولتهما الميدانية بمركز زفتى اليوم السبت، بتفقد محطة مياه نهطاي الارتوازية المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال التطوير التي شهدتها المحطة.

وجاء ذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، ونواب البرلمان عن المحافظة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، والشركات المنفذة.

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض تفصيلي من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول البيانات العامة والفنية للمحطة، والتي تبلغ مساحتها الكلية 1128 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، ومتوسط طاقة فعلية 2404 متر مكعب يوميًا، فيما يخدم المشروع نحو 21 ألف نسمة من قرية نهطاي وقرية الغايدة وعدد من العزب المجاورة، عبر شبكات تغذية يبلغ طولها 26 كيلومترًا.

وتضم المحطة 4 آبار ارتوازية بعمق 100 متر، وخزانًا علويًا بسعة 100 متر مكعب، بالإضافة إلى 6 وحدات رفع، ومولد كهرباء احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، مع اعتماد محطة زفتى المرشحة كمصدر بديل للتغذية بالمياه. كما تم تعديل خطوط الطرد من 6 بوصة إلى 8 بوصة لزيادة كفاءة التشغيل.

وشملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمحطة رفع كفاءة الموقع العام والمبنى الإداري، وإعادة تأهيل الخزان العلوي، ورفع الطاقة التصميمية بنسبة 105% من 2400 إلى 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، وزيادة عدد الآبار بنسبة 25% بعد إضافة بئر غاطسة جديدة بمتوسط طاقة إنتاجية 1300 متر مكعب يوميًا.

وأسهمت هذه الأعمال في رفع نصيب الفرد من المياه اليومية بنسبة 100% بالإضافة إلى زيادة أطوال الشبكات بنسبة 30% بعد أعمال المد والتدعيم من 20 إلى 26 كيلومترًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.