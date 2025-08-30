السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عودة كفاراتخسيليا، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي، عاد خفيتشا كفاراتخسيليا، نجم باريس سان جيرمان، لقائمة الفريق لمواجهة تولوز، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع  تولوز في العاشرة مساء اليوم السبت بالدوري الفرنسي.

وكان كفاراتخسيليا قد غاب عن المباراة الماضية أمام آنجيه بسبب الإصابة، بينما يستمر غياب الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما منذ بداية الموسم الجاري، بالتزامن مع اقتراب رحيله عن النادي.

 

واختار مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، قائمة مكونة من 21 لاعبًا، وهم:

"أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، إيليا زابارني، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، جونسالو راموس، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن".

"لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس شوفالييه، زاير إيمري، ماتفي سافونوف، إبراهيم مباي، ويليان باتشو، جواو نيفيز، وريناتو مارين".


ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب، برصيد ست نقاط، نفس رصيد تولوز بعد تحقيق كل منهما الفوز في أول جولتين من الدوري الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي كفاراتخسيليا باريس سان جيرمان تولوز خفيتشا كفاراتخسيليا

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان يستغنى عن حارس جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي

باريس سان جيرمان يخفض مطالبه المالية لبيع دوناروما

بطريقة درامية، دوناروما يودع جماهير باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads