عودة كفاراتخسيليا، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز

الدوري الفرنسي، عاد خفيتشا كفاراتخسيليا، نجم باريس سان جيرمان، لقائمة الفريق لمواجهة تولوز، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع تولوز في العاشرة مساء اليوم السبت بالدوري الفرنسي.

وكان كفاراتخسيليا قد غاب عن المباراة الماضية أمام آنجيه بسبب الإصابة، بينما يستمر غياب الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما منذ بداية الموسم الجاري، بالتزامن مع اقتراب رحيله عن النادي.

واختار مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، قائمة مكونة من 21 لاعبًا، وهم:

"أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، إيليا زابارني، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، جونسالو راموس، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن".

"لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس شوفالييه، زاير إيمري، ماتفي سافونوف، إبراهيم مباي، ويليان باتشو، جواو نيفيز، وريناتو مارين".



ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب، برصيد ست نقاط، نفس رصيد تولوز بعد تحقيق كل منهما الفوز في أول جولتين من الدوري الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.