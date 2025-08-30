مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: كمائن الموت وأعمال القنص سلاح المقاومة الفلسطينية الفعال

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي كان آخرها أسر 4 جنود إسرائيليين، تبرز استمرار وتصاعد المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي رغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة وتجويع وقتل، ما جعل كمائن الموت كما يطلق عليها هى سلاح المقاومة الفعال فى الوقت الحالى.

سلاح الكمائن سيؤدى إلى حالة اهتزاز كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلى

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن سلاح الكمائن سيؤدى إلى حالة اهتزاز كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلى نتيجة ما تروج له حكومة نتنياهو بنجاحها فى القضاء على المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يثبت كذبة كل يوم فى ظل استمرار أعمال القنص والاصطياد للجنود الإسرائيليين كأسرى جدد، وبالتالى المقاومة تثبت وجودها واستمرارها.

الرهان على الداخل الإسرائيلي

وتابع اللواء عادل العمدة: "الرهان أصبح الآن على الداخل الإسرائيلي بعد أن أثبت نتنياهو إنه لا يعنيه أمر الأسرى، وإنما إطالة أمد الحرب لإنقاذ نفسه من المحاسبة فى ظل صمت المجتمع الدولى وغض بصره عما يحدث وما ترتكبه حكومة نتنياهو من إبادة وتجويع للشعب الفلسطينى .



من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم السبت، بمقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص في قطاع غزة، وأشارت إلى إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة في 3 حوادث منفصلة.



وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه لا تزال هناك مخاوف من أن يكون 4 جنود آخرين قد وقعوا في قبضة المقاومة الفلسطينية.



ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه التطورات بأنها من أكبر الأحداث منذ "طوفان الأقصى"، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

