منتخب شباب الطائرة يواجه كازاخستان غدا في ختام رحلته ببطولة العالم

منتخب الشباب للكرة
منتخب الشباب للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 21 عاما، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب كازاخستان، على تحديد صاحب المركز الـ13 ببطولة العالم، المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وحقق منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره التركي بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات تحديد المراكز ببطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
(25-22، 25-19، 20-25، 25-22).

وكان شباب الفراعنة قد استهلوا مشوارهم بانتصار قوي على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تغلبوا على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسروا أمام المنتخب الأمريكي بالنتيجة نفسها (3-2)، كما حققوا فوزًا مثيرًا على الصين (3-2)، فيما خسروا في دور الـ16 أمام كوبا (0-3)، ثم أمام كوريا الجنوبية في مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، يتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16، بينما تخوض باقي المنتخبات مباريات تحديد المراكز.

ويترأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، فيما يقود الجهاز الفني الكابتن أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤولًا عن التأهيل والإصابات.

وضمّت قائمة اللاعبين كل من:
حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

