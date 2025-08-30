السبت 30 أغسطس 2025
الصحة الفلسطينية: استشهاد 10 أشخاص بينهم 3 أطفال بسلاح التجويع

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، باستشهاد 10 فلسطينيين نتيجة التجويع وسوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة باستشهاد الرضيعة رانيا غبن بسبب سوء التغذية ونقص العلاج.

txt

استشهاد رضيعة بسبب سوء التغذية في غزة

وفي السياق ذاته قالت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم السبت، إن 18 شهيدًا سقطوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طالبي المساعدات  

وأضافت المصادر الطبية، أن من بين شهداء اليوم 4 من منتظري المساعدات. 

 أمس الجمعة أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، باستشهاد 58 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع من بينهم 9 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع. 

الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون في غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا

وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا. 

جوتيريش: احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش إن إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة ويعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر كبير. 

