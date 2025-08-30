السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

إمام عاشور يدعم الأهلي أمام بيراميدز الليلة

امام عاشور لاعب الأهلي
امام عاشور لاعب الأهلي

قرر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التواجد في ستاد السلام الليلة لتدعيم فريقه فى مباراة بيراميدز المرتقبة مساء اليوم حيث يغيب اللاعب عن قائمة الأهلي بسبب عدم اكتمال جاهزيته. 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

