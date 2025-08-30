السبت 30 أغسطس 2025
تجديد حبس 9 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار بالصف

 أمر قاضي معارضات الجيزة تجديد حبس 9 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار فى منطقة الصف بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.  

وأدلى 9 أشخاص باعترافات أمام النيابة العامة فى جنوب الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى  التنقيب عن الآثار فى منطقة الصف بالجيزة. 

واعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل المنازل بهدف استخراج القطع الأثرية وبيعها بهدف تحقيق الثراء السريع.

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في القبض على عدد من الأشخاص، بتهمة فى التنقيب عن الآثار بمنطقة الصف.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على 9 أشخاص، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى الحفر، كما عُثر على شواهد للحفر.

