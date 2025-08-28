الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

2 سبتمبر، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة، 2 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في التنقيب عن الآثار بقصد التربح في نشاط غير مشروع.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم.

وعثر بداخلها على حفرة بعمق ٥ أمتار، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الحفر والتنقيب عن الآثار قسم شرطة المطرية المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

حلم الثراء السريع ينتهي بالقبض على عصابة التنقيب عن الآثار في الجيزة

إحالة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads