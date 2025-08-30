موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب السلام

تصل حافلة النادي الأهلي إلى ملعب السلام، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

