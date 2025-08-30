السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القمة بيضاء، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بيراميدز

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بيراميدز

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة المقرر إقامتها اليوم السبت.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بيراميدز

1- الزمالك 10 نقاط
2- المصري 8 نقاط
3- إنبي 8 نقاط
4- بتروجيت 8 نقاط
5- مودرن سبورت 7 نقاط
6- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
7- سموحة 6 نقاط
8- الأهلي 5 نقاط
9- زد 5 نقاط
10- حرس الحدود 5 نقاط
11- الجونة 5 نقاط
12- بيراميدز 5 نقاط
13- الجيش 5 نقاط
14- غزل المحلة 4 نقاط
15- وادي دجلة 4 نقاط  
16- الإسماعيلي 4 نقاط
17- البنك الأهلي 4 نقاط
18- الاتحاد 4 نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
20- المقاولون العرب نقطتان
21-  فاركو نقطة واحدة

 

جدول ترتيب الدوري المصري 2025

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 

المقاولون  0 -1  سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي 

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش 

السبت 30 أغسطس 2025

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة 

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس 

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام 

الأحد 31 أغسطس 

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد 

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء -  ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجت - 9 مساء - ستاد برج العرب 

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام 

فاركو - راحة 

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري الاهلي ضد بيراميدز مباراة الاهلي ضد بيراميدز الأهلي بيراميدز الزمالك المصري الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري 2025 ترتيب الدوري المصري 2025

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك ودجلة والقنوات الناقلة

بيراميدز يتكتم على قائمة تشكيله أمام الأهلي

قمة مبكرة، الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام بيراميدز الباحث عن "تصحيح المسار"

ترتيب الدوري المصري 2025 قبل الجولة الخامسة

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads