هذا النجم على رأس القائمة، غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز الليلة

يفتقد النادي الأهلي للعديد من عناصره المهمة في مباراة بيراميدز التي تقام على ستاد السلام اليوم السبت.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز اليوم

محمد سيحا لأسباب فنية.

ياسين مرعي للإصابة.

ياسر إبراهيم للإصابة.

محمد شكري للإصابة.

مروان عطية لعدم الجاهزية.

إمام عاشور لعدم الجاهزية.

عمر كمال عبد الواحد لأسباب فنية.

محمد عبدالله لأسباب فنية.

أحمد عبد القادر لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.