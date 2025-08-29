مي عز الدين: يسرا علمتني درسا فارقا بمسيرتي الفنية (فيديو)

قالت الفنانة مي عز الدين: إنها تتمنى عمل جزء رابع من فيلم عمر وسلمى مع تامر حسني، بعد نجاح الأجزاء السابقة، مشيرة إلى أن العامل الأساسي في هذا المشروع هي الكتابة.

مي عز الدين مع معتز الدمرداش

وأضافت خلال لقائها مع معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي": "أنا متأكدة إن اللي يشجع تامر أصلًا هو السيناريو، يعني النص عامل إزاي؟ والفكرة عشان تنجح زي الأجزاء اللي قبل كده، دي ليلى زاهر خلاص قربت تخلف!"

وعن كواليس الفيلم قالت: "كانت كلها ضحك وخناق كنت بتخانق مع تامر كتير كنا بنقطع بعض وكنا أشقية بس طبعا استمتعت بالعمل مع تامر حسني العمل، مش بس ممتع دا مدرسة دماغه حلوة، وبيموت في الشغل ودا سبب نجاحه.

وأشارت أيضًا أن تجربتها مع الفنانة يسرا محطة مهمة وعلمتها الكثير حتى اليوم، قائلة: نفعتني بتعرف تذاكر الورق والدراما، وكان عندي مشكلة وأنا بمثل يعني أنا مثلت بطبقة صوت مستعارة في فيلم رحلة حب، وهي جت في يوم أيام أثناء العمل معها في أين قلبي، وقالتلي تعالي أقولك حاجة خدتني في الأوضة وقالتلي اقري مشهد، فلقت طبقة صوتي رفيعة، قالتلي ليه بتعملي كده؟ التمثيل مش بالصوت.

