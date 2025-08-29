الجمعة 29 أغسطس 2025
واشنطن تمنع مسئولين فلسطينيين من دخول أراضيها قبيل مؤتمر حل الدولتين

ماركو روبيو، فيتو
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير  ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين لحضور مؤتمر 

كما قالت الخارجية إن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين.

وبحسب البيان، دعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى "وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية"، مشيرة إلى أن "هاتان الخطوتان ساهمتا في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

كذلك أضاف البيان "لا تزال الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتزاماتها وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل".

مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر  المقبل، وذلك ضمن المساعي لإحراز تقدم في ذلك.

