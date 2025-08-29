معدلات تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي والأخضر بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، معدلات تنفيذ شقق مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، والذي يضم عدد 180 عمارة بإجمالي نحو 3924 وحدة سكنية، وأشار إلى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الطرق والمرافق، وأعمال تنسيق الموقع العام (اللاندسكيب)، مؤكدًا الالتزام بأعلى معايير الجودة بما يحقق بيئة سكنية حضارية متكاملة.

كما أشار إلى شقق مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 16، والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، حيث اطمأن على أعمال التشطيبات، وتنفيذ المرافق والطرق، وأعمال الرصف والبلدورات والإنترلوك والمشايات، بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتشجير لخلق بيئة عمرانية متكاملة.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، والالتزام بتسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في توفير سكن حضاري لائق بالمواطن المصري، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة بمدينة العبور الجديدة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بداية من يوم الأحد المقبل 31 /8 /2025، وحتى يوم الأحد 21 /9/ 2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 75، يوم الأحد 31 /8/ 2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/ 9/ 2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4 /9/ 2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9 /9/ 2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11 /9 /2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 131، يوم الأحد 14 /9 /2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16 /9/ 2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17 /9/ 2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18 /9/ 2025، لافتًا إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد 21 /9/ 2025، لافتا الي أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

