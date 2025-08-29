مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروع صواري غرب كارفور بالإسكندرية

أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق والشبكات، زيارة تفقدية لمشروعات التجمع العمراني صواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية.

رافقه خلال الجولة كل من؛ المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، والمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة رشيد والمشرف على المشروع، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهاز.

واستهل مسئولو الهيئة جولتهم بتفقد أعمال الطرق والمرافق بمنطقتي الأبراج والفيلات، حيث اطلعوا على نسب التنفيذ وسير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية بالمشروعات.

وأكد المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة رشيد والمشرف على منطقة صواري، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في المشروعات السكنية بمدينة الإسكندرية، ويعكس حرص هيئة المجتمعات العمرانية على توفير مجتمعات متكاملة بمستوى متميز من الخدمات والبنية التحتية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على متابعة الأعمال يوميًا لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة المحددة، بما يضمن تسليم الوحدات في المواعيد المقررة وتلبية تطلعات المواطنين.

ويعد مشروع صواري من أبرز المشروعات السكنية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الإسكندرية، حيث يستهدف توفير وحدات سكنية متميزة وبنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.

تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بداية من يوم الأحد المقبل 31 /8 /2025، وحتى يوم الأحد 21 /9/ 2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 75، يوم الأحد 31 /8/ 2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/ 9/ 2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4 /9/ 2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9 /9/ 2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11 /9 /2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 131، يوم الأحد 14 /9 /2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16 /9/ 2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17 /9/ 2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18 /9/ 2025.

ولفت إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد 21 /9/ 2025، لافتا إلى أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

