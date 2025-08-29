السبت 30 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية يشهد مباراة المنصورة والإنتاج الحربي ويؤكد دعمه للفريق (صور)

محافظ الدقهلية يشهد
محافظ الدقهلية يشهد مباراه فريق المنصورة، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مباراة فريقي المنصورة، والانتاج الحربي في دوري المحترفين، والتي جرت على ملعب استاد المنصورة الرياضي، وانتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح نادى الإنتاج الحربى.

الإصرار والعزيمة سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق

وأكد محافظ الدقهلية دعمه المستمر لـ فريق المنصورة لكرة القدم، وأشار إلى أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه على تشريف ناديه ومحافظته، لينافس على بطولة دوري المحترفين، والصعود إلى الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن البطولة تعني المنافسة والفوز والخسارة، التي يجب على الفريق التعلم منها، وتجنب الأخطاء في المباريات المقبلة.

الدولة تولي اهتمامًا بقطاع الشباب والرياضة 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الشباب والرياضة كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها، وعلينا دعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

 

