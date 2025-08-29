شاهد هدفي عمان في مرمى منتخب مصر بكأس الخليج للشباب

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام المنتخب العماني بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس 2025 إلى 9 سبتمبر المقبل.

مباراة شباب مصر وعمان، فيتو

شاهد هدفي عمان في مرمى منتخب مصر

سجل هدفي عمان حسام العداد في الدقيقة 8 وأحمد سالم من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

⚽ منتخبنا الوطني يحرز هدف التقدم 1 - 0 ضد منتخب مصر عن طريق اللاعب حسام الناعبي في الدقيقة 8 #عمان_مصر | #كأس_الخليج_U20 | #عمان_الرياضية pic.twitter.com/mJyIZtgQLd — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) August 29, 2025

⚽ منتخبنا الوطني يحرز هدف التقدم 2 - 0 ضد منتخب مصر من ركلة جزاء عن طريق اللاعب أحمد العمراني في الدقيقة 26 #عمان_مصر | #كأس_الخليج_U20 | #عمان_الرياضية pic.twitter.com/NAVsaM2G0s — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) August 29, 2025

ملخص مباراة مصر وعمان

منتخب عمان بدأ اللقاء بضغط هجومي من الدقيقة الأولى، وباغت نظيره المصري بهدف مبكر في الدقيقة 9، ما تسبب في حالة ارتباك في صفوف منتخب مصر، استغلها لاعبو عمان في تعزيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

جاء الشوط الثاني مصريا خالصا بالكامل، سيطر خلاله الفراعنة الصغار على ملعب المباراة طولا وعرضا بحث عن التعادل، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص أمام المرمى العماني، لكن منتخب مصر افتقد اللمسة الأخيرة، ولم يتمكن من هز شباك المنافس على مدى شوط المباراة، ما يؤكد معاناة الفريق من العقم التهديفي.

حاول منتخب مصر العودة في اللقاء، ووصل لمرمى عمان كثيرا وحاول تضييق الفارق، ولكن التسرع وعدم التركيز، حالا دون نجاحه في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول 2-0 لصالح منتخب عمان.

تشكيل منتخب مصر تحت 17 عاما أمام عمان

موعد مباراة مصر وعمان والقناة الناقلة

إنطلقت مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني في تمام الرابعة والنصف عصرا، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وتنقلها قناة الكأس القطرية على الهواء مباشرة

