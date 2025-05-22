بتكلفة 16 مليون جنيه، افتتاح ملعب استاد المنصورة ونزل الشباب بعد انتهاء أعمال التطوير (فيديو)

أجرت "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه.. افتتاح ملعب استاد المنصورة ونزل الشباب بعد انتهاء أعمال التطوير.

بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه.. افتتاح ملعب استاد المنصورة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، ملعب إستاد المنصورة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير أرضية ملعب كرة القدم باستاد المنصورة والتراك بتكلفة 17 مليون جنيه.

التطوير بفندق نزل الشباب بتكلفة 135 مليون جنيه

كما تفقد أعمال التطوير بفندق نزل الشباب بتكلفة 135 مليون جنية، ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لـمحافظ الدقهلية علي المتابعة المستمرة لأعمال تطوير المرحلة الأولى والتي تمت في وقت قياسي، وإضافة أنه سيتم علي الفور البدء في أعمال التطوير للمرحلة الثانية والتي تشمل المدرجات والإضافة والمقصورة الرئيسية للملعب.

نادي المنصورة أخرج العديد من نجوم كرة القدم

واكد وزير الرياضة علي دعم الدولة للاندية الجماهيرية الكبيرة مثل نادي المنصورة للاستمرار في المنافسة نظرًا لان نادي المنصورة اخرج العديد من نجوم كرة القدم في معظم أندية مصر وفي المنتخب القومي، وأضاف أنه فور الانتهاء من تطوير ملعب استاد المنصورة سيتم تعيين مجلس أمناء لإدارة الاستاد تحت إشراف محافظ الدقهلية كما سيتم إعاشة لمدير استاد المنصورة باستاد القاهرة للتعرف علي طريق إدارة الملعب في الفترة المقبلة.



ومن جانبه، وجه محافظ الدقهلية الشكر لاستجابة وزير الشباب والرياضة لطلبات أهالي الدقهلية بضرورة تطوير ملعب كرة القدم باستاد المنصورة لإقامة البطولات والمباريات الهامة في دوري المحترفين حتى يتمكن فريق المنصورة من الصعود مرة أخرى للدوري الممتاز. وأضاف مرزوق أن المتابعة اليومية لأعمال التطوير التي تمت بناء على دراسات واستشارات جامعة المنصورة هي السر في إنهاء أعمال تطوير في وقت قياسي وبمواصفات عالمية.







جاء ذلك خلال حفل افتتاح ملعب إستاد المنصورة بالمرحلة الأولى والذي شهد العديد من الفقرات الرياضية والغنائية والفنية المختلفة.

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