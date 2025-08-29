السبت 30 أغسطس 2025
التحقيق مع زوج وزوجته في واقعة مقتل عجوز بمسكنها في الإسكندرية

تباشر نيابة العامرية بالإسكندرية برئاسة المستشار يحيي صفار مدير النيابة وكل من المستشار أحمد السيد والمستشار شهاب مصطفي والمستشار محمد البتانوني وكلاء النائب العام، التحقيقات في واقعة مقتل عجوز وسرقتها بمحل سكنها بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول  بمقتل سيدة داخل محل سكنها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية أول إلى محل البلاغ.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.ص" سائق وزوجته " د.ح" بالاتفاق فيما بينهما على قتل المجني عليها " ع.ا.ا" 75 سنة، حيث تبين أن المتهمين مقيمين بمنطقة العوايد، وأن المتهمة الثانية كانت تتردد مع زوجها على منزل أسرتها في منطقة العامرية، وتربطها بالمجني عليها علاقة جيرة بنفس الشارع الذي تسكن فيه أسرتها، فقامت بالتخطيط مع زوجها المتهم الأول علي سرقة المجنى عليها، واتفقا فيما بينهم علي أن يشعلا النيران بأدوات نظافة أمام محل المجني عليها، وعند انشغال المجني عليها بالحريق، دخل المتهم الأول في غفلة إلي منزل المجني عليها ظهرا.

وانتظر المتهم حتى ساعات الليل وكان على تواصل مع زوجته المتهمة الثانية عبر الهاتف المحمول، وعند عودة المجني عليها إلي مسكنها ليلا أحست بالمتهم الذى غافلها وخنقها مستخدما قماش عبارة عن إيشارب حريمي ووسادة رأس وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فسقطت أرضا.

وقطع  المتهم بقصافة حديدية المشغولات الذهبية مجموعة من الغوايش وسرق هاتفها المحمول، وارتدى ملابس حريمي عبارة عن خمار، وعند خروجه من المنزل اشتبه به الأهالي، وامسكوا به وبحوزته المسروقات، وتم  القبض عليه من قبل ضباط قسم العامرية أول، وبعرضه على النيابة العامة أقر بارتكابه هو وزجته الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

