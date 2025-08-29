بعد واقعة الرسوب الجماعي، نقل 7 مدرسين بمدرسة أجهور الكبرى بسبب الدروس الخصوصية

تعليم القليوبية، أصدر مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، توجيهاته بنقل عدد من المدرسين بمدرسة أجهور الكبرى تعليم أساسي والتي شهدت رسوب 400 طالب، وأثارت الجدل خلال الفترة الماضية، ما استوجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هؤلاء المدرسين.

تعليم القليوبية: نقل 7 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية من مدرسة أجهور الكبرى

وعلى الفور، أصدر مدير تعليم القليوبية قرارا بنقل 7 مدرسين وتضمنت أسباب النقل الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي وإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية وتهديدهم بالرسوب.

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم في القليوبية أنه تلقى شكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين تضمنت رسوب 400 طالب بالمدرسة وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل وشامل في أسباب رسوب أبنائهم.

وعلى الفور، أعد مدير مديرية التربية والتعليم مذكرة لمحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية تضمنت تشكيل لجنة لمراجعة أوراق الإجابات للطلاب الراسبين في الصفين الأول والثاني وتبين من الفحص وجود بعض أوراق الإجابات التي رسبت بسبب نقص درجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث درجات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه وجه الدكتورة أمنية فاروق مدير عام الإدارة بمراجعة كافة أوراق الطلاب الراسبين في الصف الأول والثاني الإعدادي بمدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي ووجه بتطبيق درجات الرأفة لهم وبناء عليه قامت مدير عام إدارة قها بتشكيل لجان من الموجهين والمتابعين ومدير المراحل وأسفرت المراجعات عن ارتفاع النسبة الكلية للصف الأول لتصبح ٧٣ % والصف الثاني 75 %.

