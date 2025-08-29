كيف يتم اختيار الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ؟

يترقب الشارع السياسي حاليا صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الأعضاء بمجلس الشيوخ، وذلك بعدما تم الانتهاء من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.

ضوابط وإجراءات التعيين بمجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، الضوابط والإجراءات المتعلقة بتعيين عدد من الأعضاء بالمجلس.

وترصد "فيتو" تلك الضوابط مع اقتراب صدور قرار جمهورى بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، حيث منح القانون رئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المنتخبين.

ويشترط فيمن يُعين أن تتوافر فيه الشروط ذاتها المطلوبة للترشح، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة في المجالات المختلفة، مع مراعاة تمثيل المرأة والفئات التي تحتاج إلى دعم في التمثيل البرلماني، بما يحقق التوازن والتنوع في تشكيل المجلس.

تعيينات مجلس الشيوخ وفقا للقانون

وحسب المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ: يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

كما نص القانون علي تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق والواجبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.