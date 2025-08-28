الجمعة 29 أغسطس 2025
خارج الحدود

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع تمديد ولاية اليونيفيل في ‎لبنان

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، بالإجماع قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في ‎لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

 

تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان

وتضمن قرار تمديد ولاية اليونيفيل دعوة دولة الاحتلال لسحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

ودعا قرار تمديد ولاية اليونيفيل السلطات اللبنانية للانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم من الأمم المتحدة.

 

ترحيب لبناني بتمديد ولاية اليونيفيل

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية: أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: قرار مجلس الأمن جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الـ5 التي لا تزال تحتلها.

