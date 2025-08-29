عرض "جرارين السواقي" على مسرح النهار الخميس المقبل

يقدم فريق العرض المسرحي “جرارين السواقي” إخراج زياد هاني كمال، ليلة عرض جديدة وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، على خشبة مسرح النهار تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.

عرض جرارين السواقي

العرض مأخوذ عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ “ملحمة الحرافيش” دراماتورج محمد عادل، إخراج زياد هاني كمال.

عروض مسرح النهار

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قد أعلن عن انطلاق موسم مسرحي جديد على مسرح النهار، يشمل تقديم 11 عرضًا مسرحيًا خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل، وذلك يوميًا في تمام الثامنة مساءً.

وأكد "زكي" أن جميع العروض ستُقدم مجانًا للجمهور، في إطار حرص النقابة على إتاحة الفن المسرحي الراقي لجميع الفئات، وتشجيع حضور الجماهير لقاعات العرض ودعم الطاقات الإبداعية الشابة.

