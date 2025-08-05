الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

ملحمة الحرافيش، 10 صور ترصد عرض "جرارين السواقي" بالمهرجان القومي للمسرح

عرض جرارين السواقي،
عرض جرارين السواقي، فيتو

قدم فريق العرض المسرحي “جرارين السواقي” مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم. 

عرض جرارين السواقي 

العرض مأخوذ عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ “ملحمة الحرافيش” دراماتورج محمد عادل، إخراج زياد هاني كمال. 

المهرجان القومي للمسرح المصري  

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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عرض جرارين السواقي ملحمة الحرافيش نجيب محفوظ المهرجان القومي للمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

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