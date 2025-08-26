الثلاثاء 26 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أشرف زكي وشريف الدسوقي يشهدون عرض "العشاء الأخير" على مسرح النهار (صور)

فريق مسرحية العشاء
فريق مسرحية العشاء الأخير، فيتو

شهد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محمد سري، مساء أمس الإثنين، العرض المسرحي “العشاء الأخير”، على خشبة مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية.

وجاء ذلك بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالحركة المسرحية، من بينهم الفنان شريف الدسوقي والفنانة رباب ممتاز والدكتور خالد عبد الجليل الرئيس السابق لجهاز المصنفات الفنية وآخرون.

 

عرض العشاء الأخير 

ويُعد العرض من أبرز الأعمال التي حازت إشادة نقدية وجماهيرية واسعة، كما شارك مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

