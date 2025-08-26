أشرف زكي وشريف الدسوقي يشهدون عرض "العشاء الأخير" على مسرح النهار (صور)

شهد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محمد سري، مساء أمس الإثنين، العرض المسرحي “العشاء الأخير”، على خشبة مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية.

وجاء ذلك بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالحركة المسرحية، من بينهم الفنان شريف الدسوقي والفنانة رباب ممتاز والدكتور خالد عبد الجليل الرئيس السابق لجهاز المصنفات الفنية وآخرون.

عرض العشاء الأخير

ويُعد العرض من أبرز الأعمال التي حازت إشادة نقدية وجماهيرية واسعة، كما شارك مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.