الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة شكوى أحد المرشحين بمنع المؤيدين له من التصويت

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت إقبالا كبيرا من الناخبين في بعض اللجان الانتخابية، وذلك من خلال نفاد بطاقات الاقتراع فيها وإرسال دعم لها، وذلك في 8 لجان بالغربية، و3 لجان ببني سويف، وفي الأقصر 37 لجنة، والوادي الجديد 24 لجنة انتخابية، مؤكدا أنه تم دعم هذه اللجان ببطاقات الاقتراع تيسيرا على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة.

وأضاف "بنداري" خلال مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكوى من أحد المرشحين تفيد بوجود منع للناخبين المؤيدين له من التصويت، وتم التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية وتبين سهولة دخول وخروج الناخبين بدون أية معوقات تحول دون الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن نزول رئيس اللجنة العامة إلى اللجنة الفرعية محل الشكوى، والتأكد من عدم صحة هذه الشكوى.

وتابع أن الهيئة تلقت شكوى بوجود تسويد في البطاقات لصالح مرشح آخر وتم التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية وعدم وجود هذه الشكوى وانتظام العملية الانتخابية، وتمكين كافة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من خلال الفحص بمعرفة رئيس اللجنة العامة ورئيس لجنة المتابعة، والتأكد من عدم صحة تلك الشكوى.

