مصدر بمحافظة القاهرة: العقار المنهار بشارع المعز خال من السكان

أكد مصدر مسئول بـ محافظة القاهرة، أن العقار المنهار بشارع المعز لدين الله الفاطمى بمنطقة الجمالية بحى وسط القاهرة هو عقار خال من السكان.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن العقار انهار بشكل جزئى وهو عقار قديم مكون من طابق أرضى و2 طابق علوى، موضحا أن الطوابق العلوية بأسقف خشبية، والعقار يقع بجوار مسجد السلحدار.

وأشار إلى أن الانهيار أسفر عن إصابة أحد المارة وتم نقله إلى المستشفى.

