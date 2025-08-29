الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصدر بمحافظة القاهرة: العقار المنهار بشارع المعز خال من السكان

شارع المعز، فيتو
شارع المعز، فيتو
ads

 أكد مصدر مسئول بـ محافظة القاهرة، أن العقار المنهار بشارع المعز لدين الله الفاطمى بمنطقة الجمالية بحى وسط القاهرة هو عقار خال من السكان.


وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن العقار انهار بشكل جزئى وهو عقار قديم مكون من طابق أرضى و2 طابق علوى، موضحا أن الطوابق العلوية بأسقف خشبية، والعقار يقع  بجوار مسجد السلحدار.

 

وأشار إلى أن الانهيار أسفر عن إصابة أحد المارة وتم نقله إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القاهرة المعز لدين الله المعز لدين الله الفاطمي شارع المعز لدين الله الفاطمي شارع المعز حى وسط القاهرة

مواد متعلقة

الوطنية للطوارئ يرصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالجيزة

ننشر استعدادات تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد

محافظ القاهرة: حريصون على تنمية مهارات الموظفين وفقًا لأحدث المعايير

محافظ القاهرة: وضع حلول نهائية لمشكلة الباعة الجائلين بالموسكي والعتبة

تعليم القاهرة: صيانة 20 ألف مقعد استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ القاهرة: منع ركن السيارات بوسط البلد وتحويل المنطقة إلى ممشى سياحي

محافظ القاهرة: افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" في الأحياء والمناطق الرئيسية

الايجار القديم، محافظ القاهرة: لجان لتقييم المناطق بكل حي

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads