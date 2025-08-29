الجمعة 29 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تخطط لاحتلال جميع الأراضي الفلسطينية

 قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة إن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.


تركيا: إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية

وأضاف وزير الخارجية التركي أن الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، وإسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود.

وتابع: النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية والمستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية.

واستطرد: إسرائيل تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم والعقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط ومساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

