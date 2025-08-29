غرفة عمليات حزب المؤتمر تبدأ أعمالها استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)

بدأت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر أعمالها المكثفة للاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال فتح باب الترشح على المقاعد الفردية تحت مظلة الحزب.

انتخابات مجلس النواب

وتشكلت لجنة المقابلات للمترشحين مع غرفة العمليات من:

أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب (رئيس الغرفة)

الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات

باسم حلقة الأمين المساعد للتنظيم بالحزب

وشملت إجراءات الترشح تقديم رغبة رسمية للانضمام إلى السباق الانتخابي، مرفقة بسيرة ذاتية متكاملة تتضمن الخبرات العملية، والنشاطات داخل الدائرة الانتخابية، والبرامج التي ينوي المرشح تبنيها خلال هذه الدورة البرلمانية.

وخلال الأسبوع الأول من عمل الغرفة (23–28 أغسطس 2025)، تلقت الغرفة أكثر من 100 طلب ترشح من قيادات وكوادر الحزب على مستوى الجمهورية، على المقاعد الفردية. كما أجرت الغرفة مقابلات شخصية خلال هذا الأسبوع مع أكثر من ٣٥ متقدمًا لمناقشة برامجهم الانتخابية، ورفع تقاريرها إلى المفوضية العليا للانتخابات بالحزب لاختيار الأنسب لتمثيل الحزب في برلمان 2025.

غرفة عمليات حزب المؤتمر

مجلس النواب، وقد رصدت غرفة العمليات خلال هذه اللقاءات الجدية الكاملة للمتقدمين، ومستويات عالية من الكفاءة والشعبية التي تؤهلهم لخوض المنافسة الانتخابية.

كما سجلت الغرفة إقبالًا لافتًا من الكوادر النسائية، خاصة في دوائر الصعيد، بنسبة تجاوزت 30% من إجمالي المتقدمين، وهو ما يعكس حرص الحزب على تمكين المرأة وإيمانه بقدرتها على المنافسة السياسية.

كما أظهرت المؤشرات الأولية أن المتقدمين يمثلون 16 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجاوزت نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه بينهم 15%، بينما بلغت نسبة الشباب والعناصر الجديدة ما يزيد عن 60%، الأمر الذي يؤكد توجه الحزب نحو إعداد جيل جديد من القيادات السياسية وتقديمهم للناخب المصري الذي يسعى لتجديد الدماء والأفكار الجديدة والعناصر المتميزة.

وشهدت فعاليات غرفة العمليات أيضًا تقدم عدد من النواب السابقين والشخصيات العامة، إلى جانب بعض المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشيوخ وحققوا نتائج متميزة، ما يعزز فرص الحزب في حسم المقاعد الفردية الأصغر حجمًا في مجلس النواب.

وتواصل غرفة العمليات أعمالها في الأسبوع الثاني لاستقبال المزيد من طلبات الترشح، وإعداد تقاريرها النهائية للمفوضية العليا للانتخابات برئاسة الربان عمر المختار صميدة.

