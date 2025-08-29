الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ما سبب عقد دور انعقاد منقوص لمجلس النواب بأكتوبر المقبل؟

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 ينطلق دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد 2025.

وترصد "فيتو" أسباب انعقاد المجلس الحالي في هذا التوقيت بالتزامن مع انتخابات المجلس الجديد، للرد على تساؤلات المتابعين في هذا الأمر.

 

موعد عودة جلسات النواب

 يعود السبب في دور الانعقاد الأخير، والذى يطلق عليه دور انعقاد منقوص، هو ضرورة تطبيق نصوص الدستور، التى نصت علي أن مدة مجلس النواب هى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من موعد انعقاد أول جلسة للمجلس، وكذلك النص علي ضرورة أن يبدأ دور الانعقاد مع مطلع شهر أكتوبر من كل عام.

 

ضوابط دعوة مجلس النواب للانعقاد

نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط دعوة وفض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة الجلسات.

 

النواب ينتظر دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد في أكتوبر المقبل

تنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 

مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب 

 ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

عودة مجلس النواب للانعقاد بقوة الدستور

كما ترجمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لـمجلس النواب النص الدستوري على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

 

مدة استمرار دور الانعقاد

يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتلك النصوص، يكون المجلس الحالي ملزما لاستكمال مدته الدستورية حتى يوم 11 يناير المقبل، وأيضا ملزما ببدء دور انعقاد جديد مع حلول شهر أكتوبر المقبل.

 

انتخابات مجلس النواب 

يأتي ذلك في ظل التوقعات بإجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

