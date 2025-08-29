السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بالدور الخامس بأحد الأبراج السكنية بشارع الوبورات بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

حريق في الحواتم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي شارع الوبورات بحي الحواتم بدائرة القسم، بنشوب حريق داخل شقة بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية مدعمة بسيارات اسعاف إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتبين من المعاينة الأولية بعد إخماد الحريق أن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، بقسم شرطة ثان الفيوم، وتم إحالته الي النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

