الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة الفيوم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بالدور الخامس بأحد الأبراج السكنية بشارع الوبورات بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

 

حريق في الحواتم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي شارع الوبورات بحي الحواتم بدائرة القسم، بنشوب حريق داخل شقة بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور انتقلت  سيارات الحماية المدنية مدعمة بسيارات اسعاف إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة،  دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتبين من المعاينة الأولية بعد إخماد الحريق أن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل.

حالة الطقس غدا الجمعة 29-8-2025 في الفيوم

إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

 

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم،  بقسم شرطة ثان الفيوم، وتم إحالته الي النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إخماد النيران اخماد حريق اشتعال النيران النيابة المختصة الوحدات السكنية بمحافظة الفيوم حريق في وحدة سكنية سيارات الحماية المدنية مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

المعمل الجنائي: ماس كهربائي سبب حريق مطعم تفويلة في فيصل

النيابة تبدأ التحقيق فى حريق مطعم تفويلة بفيصل وتستمع لشهود العيان

السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية (صور)

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads