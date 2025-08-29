الصحة الفلسطينية: إسرائيل تستخدم يوميا روبوتات متفجرة في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة يحدث يوميا.

عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة: الروبوتات المتفجرة تحمل ما يصل إلى 7 أطنان من المتفجرات، وإسرائيل تفعل يوميا في مدينة غزة 7 إلى 10 روبوتات متفجرة.

وتابعت وزارة الصحة: جميع سكان شرقي غزة نزحوا إلى غرب المدينة والكثافة السكانية بمدينة غزة وصلت إلى 60 ألفا في الكيلومتر المربع.

