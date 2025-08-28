الجمعة 29 أغسطس 2025
مدفعية الاحتلال تجدد قصفها على منطقتي جباليا البلد والنزلة شمالي غزة

غزة، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال تجدد قصفها على منطقتي جباليا البلد والنزلة شمالي قطاع غزة.

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن عن استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية على يد الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب الأممي لحقوق الإنسان أن أكثر من 42 ألفا شردوا إثر هدم المنازل وهجمات المستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وتابع: “أحداث العنف في قرية المغير مثال آخر على استمرار قمع الفلسطينيين، ويجب وقف جميع أعمال العنف بالضفة وضمان محاسبة نزيهة وحيادية”.

ads