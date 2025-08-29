الجمعة 29 أغسطس 2025
إعلام سوري: آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية بريف القنيطرة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وداهمت أحد المنازل.

وأضاف الإعلام السوري، أن هناك تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في سماء محافظتي القنيطرة ودرعا.

وفي وقت سابق كشف مصدر عسكري سوري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي في منطقة الكسوة بريف دمشق استمرت أكثر من ساعتين، شاركت فيها أربع مروحيات إسرائيلية، إلى جانب عشرات الجنود ومعدات متطورة للبحث. 

 

وأكد المصدر أن العملية لم تشهد أي اشتباك مع القوات السورية الموجودة في المنطقة.

 

تفاصيل العملية الإسرائيلية في دمشق

 ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود ومعدات للبحث والتنقيب خلال العملية، وأن العملية جرت تحت غطاء جوي بمشاركة أربع مروحيات عسكرية إسرائيلية، واستمرت العملية لأكثر من ساعتين كاملتين.

 

إنزال جوي إسرائيلي على جبل المانع

وأكد مصدر حكومي سوري: أن غارة إسرائيلية وإنزال جوي على "جبل المانع" عقب عثور الجيش على أجهزة مراقبة وتنصت، مشيرًا إلى أن الجيش السوري دمر جزء من منظومات التنصت التي عثر عليها.

ولم يسجل أي احتكاك مباشر أو مواجهات مع وحدات الجيش السوري المنتشرة بالمنطقة، ولم يُكشف بعد عن الهدف المباشر من العملية، فيما تشير التقديرات إلى أنها قد تكون مرتبطة بجمع معلومات أو عمليات بحث خاصة.

من جهته، كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن "تحليق 4 مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق".

وأوضح المرصد السوري أن "مظلات إسرائيلية هبطت لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع".

وذكر أن "المقاتلات الإسرائيلية، شنت اليوم سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة".

