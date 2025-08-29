الجمعة 29 أغسطس 2025
الجيش اللبناني ينفي تقارير تتحدث عن نيته رفض حصر السلاح بالقوة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

نفى ‌‏الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة،التقارير الإعلامية التي قالت إنه سيرفض تنفيذ حصر السلاح بالقوة، مؤكدا أن "القيادة ستنفذ مهامها المطلوبة وفق القرار السياسي".

 الجيش اللبناني ينفي نية رفض حصر السلاح بالقوة

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: “تتناول وسائل الإعلام معلومات حول موقف قيادة الجيش من المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية”. 

وأكدت قيادة الجيش أنها تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات. 

وشددت على أن "الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، بخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على وطننا". 

ودعت وسائل الإعلام إلى "عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة". 

