لا تشمل غزة، جيش الاحتلال يعلن عن هدنة تكتيكية للأنشطة العسكرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة “بتوجيه من الحكومة قررنا عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة سنواصل العملية البرية والهجمات في غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الجمعة، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا اليوم لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر.

وأوضحت القناة الـ 15 إسرائيلية في تقريرها، أن الخطة تهدف إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك بعدما صادقت الهيئة العامة للكنيست، على قرار رمزي يدعو حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "دعوة الكنيست الإسرائيلي لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان.

تصويت الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وشدد على أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية".

