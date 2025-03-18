الرئاسة الفلسطينية تستغيث بالمجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة

أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا أدانت فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية بوقفه.

إسرائيل ارتكبت مجزرة

بدوره ذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح.

تثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن

وشدد أبو ردينة على أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال وإلزامه وقف عدوانه

وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال وإلزامه وقف عدوانه بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

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