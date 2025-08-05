الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

شمس البارودي: سبت شقتي بكامل إرادتي ولا أعلق علي قانون الإيجار القديم

شمس البارودي
شمس البارودي

 

"عيب وكذب ما يحدث، والتصريحات المنسوبة لى ليست حقيقة" بهذه العبارات بدأت الفنان المعتزلة شمس البارودي حديثها عما نسب إليها من تصريحات حول تعليقها على قانون الإيجار القديم.

وكتب شمس البارودي عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي:" أنا لم أستغث بأى شخص، وما نشر على صفحتى كلام كله ضحك على حد وصفها، وما تم نشره خاص بقطتى فقط، ولا يخص أى شخص باى شىء.

تصريحات شمس البارودي


وتابعت:"ظلت وسائل الإعلام تحاول الاتصال بي، ولكنى لا أحب الرد، لأننى لا أحب الحديث في وسائل الإعلام، ولا يوجد لى أغلي من الذين رحلوا، ولا أبكي علي دنيا كلنا هنسيبها من الأمير للغفير، وكل ما في الدنيا من مال وجاه ومتع لا تساوى ظفر ابني أو زوجى اللي راحوا".

وأكملت شمس البارودي:"الصحافة أخدت من فقرة على صفحتى أتحدث فيها عن نفسي وعملت عنوان كاذب،  هل انا ممكن أقول مصيري مجهول إيه التخاريف دى، ياناس كلنا ميتون وحنتركها عاجل أو آجل، إنما فوجئت إن الرئيس وقع علي قانون الناس كانت بتستغيث به مايوقعش، بس وقع، واتصدمت بعدم الاستجابة، وربنا يهنى الجميع المالك والمستأجر، مش بيقولوا ربنا يهنى سعيد بسعيدة خلاص أمر واقع لا يهز لى شعرة على دنيا كلنا سنفارقها".

وأضافت شمس البارودي  :"ما حدش يقولنى كلام أنا لا أستغيث إلا بالله، وأنا قلبي عمره ما حيتوجع على حيطان،  وأنا سبت شقة بإرادتى وبمزاجى في إسكندرية، وصاحب البيت مشكور يقولى خليكى وأنا رفضت، فعيب ماتقولنيش كلام وعناوين غلط، ماتخرجوش الكلام من سياقه بعناوين غلط".


 

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