قال وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست، اليوم الجمعة إن الوضع في غزة يتفاقم ويصبح أسوأ يوما بعد يوم.

وزير التنمية النرويجي يدعو إلى وقف الحرب بغزة

وأضاف آسموند أوكروست: “إن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتابع: “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وجاهزون لقيادة جهود حل الدولتين ولا يمكننا ترك الفلسطينيين في غزة والضفة بمفردهم”.

واستطرد في حديثه قائلا: “الغذاء والماء والدواء تستخدم سلاحا في غزة في انتهاك للقانون الدولي ونواصل الضغط للسماح بدخول المساعدات إلى غزة”.

