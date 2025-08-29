كيف يحمي القانون الأطفال من العنف والعمالة والاستغلال؟

تظل حقوق الطفل قضية مفتوحة على صراع طويل، إذ لم تعد المعركة مجرد شعارات ترفعها المنظمات الدولية أو نصوص تقرها الحكومات، بل واقع يومي يعيشه ملايين الأطفال حول العالم.

ورغم ما تحقق من إنجازات على مستوى القوانين والاتفاقيات، فإن الفجوة لا تزال قائمة بين ما كُتب على الورق وما يواجهه الأطفال في حياتهم.

حقوق الطفل، المرجعية الدولية والتشريعات الوطنية

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وُقعت عام 1989، شكلت الإطار الأشمل لحماية الأطفال، فأكدت على حقوقهم في الحياة والنمو والتعليم والرعاية الصحية، ومنعت التمييز والعنف والاستغلال.

وعلى المستوى المحلي، عزز قانون الطفل المصري الصادر عام 1996 هذه المبادئ، مضيفًا التزام الدولة بتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية وضمان الحماية من كافة أشكال الانتهاك.

لكن رغم هذا الإطار القانوني، تظل التحديات حاضرة: عمالة الأطفال التي تحرمهم من مقاعد الدراسة، والعنف الأسري والتنمر الذي يعطل نموهم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مخاطر جديدة فرضها الفضاء الرقمي، حيث أصبح الاستغلال الإلكتروني أحد أخطر الانتهاكات المعاصرة.

حماية الطفل، الطريق نحو حماية حقيقية

الرهان اليوم لم يعد في سنّ القوانين، بل في تفعيلها وتطبيقها بصرامة، مع رفع الوعي المجتمعي بدور الأسرة والمجتمع في حماية الطفل، وتشديد الرقابة على مظاهر الانتهاك، وإيجاد آليات عصرية لمواجهة التهديدات الرقمية. فحماية الطفولة ليست خيارًا ترفيهيًا، بل مسؤولية مشتركة تحدد ملامح مستقبل أي مجتمع.

منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989، أصبح العالم أمام التزام دولي يفرض حماية الطفولة وضمان حقوقها الأساسية، مثل الحق في الحياة والتعليم والصحة وعدم التمييز. هذه الاتفاقية مثلت المرجعية الأوسع التي استندت إليها الحكومات في صياغة تشريعات وطنية لحماية الأطفال.

في مصر، جاء قانون الطفل الصادر عام 1996 ليترجم هذه المبادئ إلى نصوص واضحة، فأكد على مجانية التعليم وإلزاميته، والرعاية الصحية، وتجريم كل أشكال الاستغلال أو التمييز ضد الأطفال، ليضع بذلك الأساس القانوني لحماية الطفولة داخل المجتمع.

لكن التحدي الأكبر ظل في التطبيق، إذ ما زالت عمالة الأطفال، والعنف الأسري، والاستغلال الإلكتروني تمثل تهديدات واقعية لحقوقهم، ما يكشف عن فجوة واضحة بين التشريع والتنفيذ، ويجعل حماية الطفولة قضية تحتاج إلى تفعيل أكثر من سنّ قوانين جديدة.

