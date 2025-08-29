موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مواد شرعية.. المحافظات المطلوب بها الوظائف.. الشروط والأوراق المطلوبة.. وأهم نصائح التنظيم والإدارة للراغبين في التقدم

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (1460) في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 وتشمل ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما

-تربية أزهر تخصص مواد شرعية

-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص مواد شرعية

ـ أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الأزهرية ووفقًا للكليات والتخصصات الواردة بالإعلان

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025

ـ ألا يقل تقدير المتقدم عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 وتشمل ما يلي:

الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

المحافظات المطلوب بها الوظائف

المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 وتشمل ما يلي:

معلم مادة المواد الشرعية محافظة جنوب سيناء

معلم مادة المواد الشرعية محافظة شمال سيناء

معلم مادة المواد الشرعية محافظة مطروح

معلم مادة المواد الشرعية بمحافظة الوادي الجديد

معلم مادة المواد الشرعية محافظة البحر الأحمر

معلم مادة المواد الشرعية بمحافظة أسوان

معلم مادة المواد الشرعية محافظة سوهاج

معلم مادة المواد الشرعية محافظة أسيوط

معلم مادة المواد الشرعية محافظة المنيا

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الفيوم

معلم مادة المواد الشرعية محافظة بني سويف

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الجيزة

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الإسماعيلية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة البحيرة

معلم مادة المواد الشرعية محافظة المنوفية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الغربية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة كفر الشيخ

معلم مادة المواد الشرعية محافظة القليوبية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الشرقية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الدقهلية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة دمياط

معلم مادة المواد الشرعية محافظة السويس

معلم مادة المواد الشرعية محافظة الإسكندرية

معلم مادة المواد الشرعية محافظة القاهرة

وقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح للمتقدمين وشملت ما يلي:

يتعين على المتقدم عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال واردا به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ويتم التقديم للإعلان الكترونيًا إعتبارًا من14/ 9 إلى 27/ 9

يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

من جانبه أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025.

وأشار المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتلبية احتياجات الأزهر الشريف من الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمرار دور الأزهر في ترسيخ القيم الوسطية ونشر الفكر المستنير، مؤكدًا أن إجراءات المسابقة ستتم إلكترونيًا وبمنتهى الشفافية من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

