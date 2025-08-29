الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضربة روسية توقف مصنعًا تركيًّا لإنتاج المسيرات في كييف

غارات روسية على أوكرانيا،
غارات روسية على أوكرانيا، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مصنعا تابعا لشركة Baykar التركية، والواقع في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، توقف عن إنتاج المسيرات، وذلك بعد أن لحقت به أضرار جراء صواريخ روسية، في إطار ضربة قوية نفذها الجيش الروسي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت منشآت عسكرية أوكرانية.

ضربة روسية توقف مصنعا لإنتاج مسيرات تركية في ضواحي كييف

وفي السياق ذاته، نشرت قناة "إزنانكا" الروسية على منصة "تيليجرام" صورتين فوتوغرافيتين لمباني المصنع الإنتاجية تُظهر إحداهما المنشأة قيد البناء، بينما توثّق الأخرى لحظة إصابتها بالصاروخ. 

وقد كان الانفجار قويا للغاية، ومن المرجح أن الورشة الرئيسية للمصنع قد تعرضت لأضرار جسيمة.

يُذكر أن الشركة المصنعة لمختلف الطائرات المسيّرة، ومن بينها المسيرة الشهيرة "Bayraktar TB2"، قد قررت في عام 2022 إنشاء خط إنتاج جديد في أوكرانيا. 

وقد بدأت أعمال البناء العام الماضي، وكان من المقرر أن تُستكمل بحلول نهاية أغسطس الجاري، إلا أن إطلاق عملية الإنتاج يبدو مرجحا أن يؤجل إلى أجل غير مسمى بعد التطورات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسيرات تركية كييف أوكرانيا الجيش الروسي

مواد متعلقة

أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ

غياب نجم ليفربول، ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمباراتي أوكرانيا وآيسلندا بتصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads