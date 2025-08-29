ضربة روسية توقف مصنعًا تركيًّا لإنتاج المسيرات في كييف

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مصنعا تابعا لشركة Baykar التركية، والواقع في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، توقف عن إنتاج المسيرات، وذلك بعد أن لحقت به أضرار جراء صواريخ روسية، في إطار ضربة قوية نفذها الجيش الروسي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت منشآت عسكرية أوكرانية.

ضربة روسية توقف مصنعا لإنتاج مسيرات تركية في ضواحي كييف

وفي السياق ذاته، نشرت قناة "إزنانكا" الروسية على منصة "تيليجرام" صورتين فوتوغرافيتين لمباني المصنع الإنتاجية تُظهر إحداهما المنشأة قيد البناء، بينما توثّق الأخرى لحظة إصابتها بالصاروخ.

وقد كان الانفجار قويا للغاية، ومن المرجح أن الورشة الرئيسية للمصنع قد تعرضت لأضرار جسيمة.

يُذكر أن الشركة المصنعة لمختلف الطائرات المسيّرة، ومن بينها المسيرة الشهيرة "Bayraktar TB2"، قد قررت في عام 2022 إنشاء خط إنتاج جديد في أوكرانيا.

وقد بدأت أعمال البناء العام الماضي، وكان من المقرر أن تُستكمل بحلول نهاية أغسطس الجاري، إلا أن إطلاق عملية الإنتاج يبدو مرجحا أن يؤجل إلى أجل غير مسمى بعد التطورات الأخيرة.

