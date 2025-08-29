هزيمة إسرائيلية في سباق دراجات على أيدي ناشطين إسبان (فيديو)

عرقل ناشطون إسبان مؤيدون لفلسطين مسار السباق أمام فريق دراجات إسرائيلي، رافعين أعلام فلسطين، مما تسبب في هزيمة الفريق.

#شاهد

تسببوا في خسارته.. نشطاء إسبان يقطعون طريق فريق دراجات إسرائيلي، ويرفعون الأعلام الفلسطينية. pic.twitter.com/iaTBYgV4Pr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 29, 2025

هزيمة إسرائيلية بسباق دراجات على أيدي ناشطين إسبان

وبدأت العديد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل ردا على جرائمها في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قالت الحكومة البريطانية، في بيان أمس الخميس، إن قرار إسرائيل تصعيد عملياتها في غزة خطأ لذا لن يدعى أي وفد حكومي إسرائيلي للمعرض الدفاعي.



وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: لا بد من حل دبلوماسي ينهي حرب غزة يشمل وقف إطلاق النار فورا وعودة "الرهائن" وتكثيف المساعدات.



بريطانيا تمنع حضور مسئولين إسرائيليين مؤتمرا دفاعيا

وفي السياق ذاته، ذكر موقع بوليتيكو أن الحكومة البريطانية منعت مسئولين إسرائيليين من حضور مؤتمر دفاعي كبير في لندن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.