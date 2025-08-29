الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

التصريح بدفن جثة شخص قتل في مشاجرة بدار السلام

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

 صرحت نيابة دار السلام الجزئية بدفن جثة شخص قتل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في  منطقة دار السلام، وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

 

مشاجرة بدار السلام

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أغسطس الجاري تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 أشخاص "مصابين بجروح، ووفاة أحدهم متأثرًا بإصابته")، وطرف ثان: (4 أشخاص- مصابين بجروح) جميعهم محتجزين بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ومقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك الوفاة وإحداث الإصابات المنوه عنها.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

