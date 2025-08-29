الجمبري للأغنياء فقط، ارتفاع أسعاره اليوم في الأسواق والكيلو يصل لـ 2900 جنيه

أسعار الجمبري اليوم، سجلت أسعار الجمبري بمختلف أحجامه وأنواعه؛ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة ليصل سعر كيلو الجمبري إلى 2900 جنيه.

اسعار الجمبري اليوم

ارتفاع سعر الجمبري في سوق الجملة مقارنة بأسواق التجزئة

وارتفعت أسعار الجمبري في سوق العبور مقارنة بأسواق بيع الأسماك الشعبية، وذلك باختلاف النوع والحجم، إذ يوجد في سوق العبور معظم الأنواع، بخلاف أسواق بيع الأسماك التي قد لا يتوافر فيها جميع الأنواع.

اسعار الجمبري اليوم

ارتفاع أسعار الجمبري في المحال التجارية

كما ارتفع سعر الجمبري في المحال التجارية المتخصصة في بيع الأسماك، إضافة إلى السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى.

اسعار الجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الجمبري في سوق العبور للجملة، إضافة إلى سعر الجمبري في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فضلًا عن أسعار الجمبري في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

اسعار الجمبري اليوم

سعر الجمبري اليوم في سوق العبور

البداية؛ مع أسعار الجمبري اليوم في سوق العبور للجملة، وهي كالأتي:

تراوح سعر الجمبري حجم جامبو من 840 جنيهًا إلى 940 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر الجمبري ممتاز من 700 جنيه إلى 800 جنيه للكيلو

تراوح سعر الجمبري حجم وسط من 550 جنيهًا إلى 650 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

اسعار الجمبري اليوم

أسعار الجمبري في أسواق التجزئة

وعن سعر الجمبري في أسواق التجزئة؛ وفقًا للبوابة الحكومية، فجاءت كالأتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري الجامبو نحو 545.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 340 و720 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري ممتاز نحو 409 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الجمبري ممتاز بين 240 و625 جنيها للكيلو.

اسعار الجمبري اليوم

أسعار كيلو الجمبري في أسواق التجزئة

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري وسط نحو 318 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الجمبري وسط بين 140 و600 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري صغير نحو 241 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الجمبري صغير بين 90 و430 جنيها للكيلو.

اسعار الجمبري اليوم

أسعار الجمبري في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الجمبري في السلاسل الغذائية والمحال التجارية المتخصصة في بيع الأسماك؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر الجمبري مجمد مقشر من 804 إلى 900 جنيه.

بلغ سعر جمبري سويسي صغير نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر جمبري صغير طازج مقشر نحو 330 جنيهًا.

تراوح سعر جمبري فيليه وزن 400 جرام من 540 إلى 675 جنيهًا.

تراوح سعر جمبري قزاز فريش كامل من 1100 إلى 1600 جنيه.

اسعار الجمبري اليوم

سعر الجمبري في المحال التجارية

تراوح سعر كيلو الجمبري حجم كبير من 1710 إلى 1800 جنيه. تراوح سعر كيلو الجمبري حجم كبير بالقشر من 1050 إلى 1200 جنيه. بلغ سعر جمبري بالقشر وزن 500 جرام نحو 400 جنيه. تراوح سعر جمبري أحمر «روسو» مجمد وزن 500 جرام من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه. بلغ سعر كيلو الجمبري الأحمر «روسو» طازج كامل من 2000 إلى 2900 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.