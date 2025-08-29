الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر وعمان في كأس الخليج للشباب والقنوات الناقلة

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 عاما، فيتو

كأس الخليج، يقص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة شريط مبارياته في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية في الفترة من ٢٩ أغسطس الجاري إلى ٩ سبتمبر المقبل. 

وجاءت مشاركة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مواليد 2008، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس في بطولة كأس الخليج، بعد دعوته ليحل بديلًا لمنتخب الإمارات المعتذر عن المشاركة. 

منتخب مصر للناشئين، فيتو
منتخب مصر للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وعمان في كأس الخليج

وتنطلق مباراة مصر ضد عمان في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وعمان في كأس الخليج للشباب

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين مصر وعمان في بطولة كأس الخليج على قناة الرياضية السعودية وقناة عمان الرياضية.

مجموعة مصر في كأس الخليج للشباب

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين المصري بالسعودية وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم: 

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الخليج منتخب مصر للناشئين منتخب عمان مصر ضد عمان موعد مباراة مصر وعمان القنوات الناقلة لمباراة مصر وعمان

مواد متعلقة

أحمد الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

وليد درويش يجتمع بلاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق مران الفريق بمدينة أبها

بعثة منتخب الناشئين تؤدي مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج

تكليف منتخب أحمد الكاس بالمشاركة في كأس الخليج للشباب

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر 2-0 أمام عمان في الشوط الأول

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads