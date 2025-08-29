موعد مباراة مصر وعمان في كأس الخليج للشباب والقنوات الناقلة

كأس الخليج، يقص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة شريط مبارياته في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية في الفترة من ٢٩ أغسطس الجاري إلى ٩ سبتمبر المقبل.

وجاءت مشاركة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مواليد 2008، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس في بطولة كأس الخليج، بعد دعوته ليحل بديلًا لمنتخب الإمارات المعتذر عن المشاركة.

منتخب مصر للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وعمان في كأس الخليج

وتنطلق مباراة مصر ضد عمان في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وعمان في كأس الخليج للشباب

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين مصر وعمان في بطولة كأس الخليج على قناة الرياضية السعودية وقناة عمان الرياضية.

مجموعة مصر في كأس الخليج للشباب

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين المصري بالسعودية وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

