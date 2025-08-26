منتخب الناشئين يختتم استعداداته قبل التوجه إلى أبها للمشاركة في كأس الخليج

يختتم منتخب الناشئين تحت 17 عاما تدريباته، اليوم الثلاثاء، في الطائف قبل التوجه غدًا إلى مدينة أبها، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وخاض منتخب الناشئين وديتين أمام المنتخب السعودي بالطائف، حيث فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز في الثانية أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف.

25 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين

وتضم قائمة منتخب الناشئين التي تشارك في بطولة كأس الخليج 25 لاعبا وهم: حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

ويترأس بعثة منتخب الناشئين الوطني وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

