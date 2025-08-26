الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين يختتم استعداداته قبل التوجه إلى أبها للمشاركة في كأس الخليج

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

يختتم منتخب الناشئين تحت 17 عاما تدريباته، اليوم الثلاثاء، في الطائف قبل التوجه غدًا إلى مدينة أبها، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج. 

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن. 

وخاض منتخب الناشئين وديتين أمام المنتخب السعودي بالطائف، حيث فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز في الثانية أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف. 

25 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين

وتضم قائمة منتخب الناشئين التي تشارك في بطولة كأس الخليج 25 لاعبا وهم: حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب 

ويترأس بعثة منتخب الناشئين الوطني وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المنتخب السعودي كأس الخليج العراق سلطنة عمان الاتحاد المصري لكرة القدم

مواد متعلقة

بعثة منتخب الناشئين تؤدي مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج

منتخب الناشئين يكرر فوزه على السعودية 4-1 وديا استعدادا لكأس الخليج

منتخب الناشئين يفوز على السعودية 3-1 وديا

تكليف منتخب أحمد الكاس بالمشاركة في كأس الخليج للشباب

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads