ثقافة وفنون

أحمد السقا يدخل بأسرة عمل "هيروشيما" مدينة الإنتاج الإعلامي

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير أحداث دوره في فيلم “هيروشيما”  داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير لمدة أسبوع.

 

وتنتقل أسرة العمل بعد ذلك لأحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة السادس من اكتوبر، ويشارك في بطولة العمل  والفنانة ياسمين رئيس.

 

أحداث فيلم هيروشيما

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين رغم اختلاف الطباع، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، وجار حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل. 

أحمد السقا 

ويعرض خلال الفترة الحالية فيلم “أحمد وأحمد” للنجم أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.  

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث. 

